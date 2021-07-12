【台灣疫情】台積電3員工確診數百員工檢測　與鴻海從復星購1000萬劑復必泰疫苗、最快10月抵台

▲ 復星向台積電、鴻海出售1000萬劑復必泰疫苗 供台灣當地接種

上海復星醫藥 （02196） 公布，其控股子公司復星實業，與台積電（台：2330）、鴻海（台：2317）以及永齡基金會委託的裕利醫藥銷售1000萬劑mRNA新冠疫苗，台積電和鴻海會將相關疫苗將捐贈予台灣地區疾病管制機構，用於當地接種。台積電周一（12日）披露，有3員工確診感染新冠病毒，安排數百名員工接受檢測。

台積電強調，公司營運不受影響，會持續依規劃執行分組分流及居家辦公，除加強防疫措施，亦持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施。

台積電稱，公司已採用較政府衛生單位規範嚴格的標準，擴大篩檢非密切接觸者數十人，目前已超過200位員工初步篩檢結果皆為陰性。

復星醫藥周一股價升4%，收報56.9元；台積電股價也升1.5%，收報593元新台幣。

傳台積電南京擴產項目受美方施壓 台積電：靜默期不回應，可見【下一頁】

據台灣聯合新聞網引述台灣黨政高層指，台積電、鴻海初步洽談疫苗的價格是每劑30美元，再加上冷鏈、稅金等成本，整體價格可能會更高，但目前仍有待確認最終價格。該名人士又指，訂單落實後才會開始生產和包裝，預計整個過程需要8周，將會從德國直接運送至台灣，預計最樂觀10月能有疫苗送達。

復星醫藥表示，交易雙方已初步擬訂供應計劃，但由於《銷售協議》項下mRNA新冠疫苗的供應進度受疫苗升級、供應鏈能力等因素影響，且公司的疫苗供應成本與生產成本、許可區域總體供應量等因素有關，尚存在不確定性，目前無法確定交易對公司2021年經營業績的影響。

另外，通告又指，交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足。

相關文章：

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？ 復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項

【第三針】輝瑞擬8月在美國申請新冠疫苗加強針緊急使用 FDA及CDC回應：沒有需要額外再接種

【疫苗接種】余偉文：憂亞洲接種率低礙復甦 恐美國收緊幣策成更大打擊

記者：梁安琪