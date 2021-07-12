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【ERROR商機】ERROR商業活動漸增　新歌《我們不Chok》今派台　為何廣告商愛找ERROR宣傳？

商業 11:00 2021/07/12

分享：

ERROR今日推出了2021年第二首派台歌《我們不Chok》。

香港近來大熱的男子組合MIRROR，各成員有不同活動，並且愈來愈多品牌選擇與他們合作宣傳。MIRROR之外，隸屬同一公司的男子組合，自稱「宇宙第一男子天團」的ERROR，隨着話題度漸高，亦愈來愈多廣告商選用。

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當中，ERROR近來獲Deliveroo邀請，與古天樂、盧覓雪、Agent L（曹梓冲）一起代言。品牌代言之外，各成員都有其他品牌邀請進行商業活動。例如ERROR隊長梁業（又稱，肥仔）近日在社交網站上，與OLAY宣傳產品。另一成員郭嘉駿（又稱，193）與Levi’s 宣傳個人化牛仔服飾服務。

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除了有不同品牌找ERROR和其成員宣傳外，他們亦不少有新作品發布。例如：ERROR今日推出了2021年第二首派台歌《我們不Chok》，並在中午12時於商台叱咤樂壇首播，其後在下午1時於各音樂平台上架。

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然而，暫時廣告商的寵兒仍然少不了MIRROR。MIRROR近來曝光率甚高，例如過去7月7日其成員Anson Lo生日，粉絲應援；Eden和Anson Lo拍攝並主演的電視劇、港版《大叔的愛》在播放。作品加上粉絲的威力，令不少廣告商紛紛找他們宣傳和代言。

責任編輯：馬意文

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