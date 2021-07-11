以色列宣布 為免疫系統弱成人打第三針

以色列政府周日宣布，會為免疫力較弱成年人接種第三劑疫苗以增強防護，對於是否為全民接種加強劑，當局仍在考慮。以色列疫苗接種率高企，惟傳染力強的Delta變種仍能蔓延，單日確診數目由早前個位數增至近期數百。

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以色列衛生部長Nitzan Horowitz指，打加強劑的措施即時生效，疫苗系統有問題、並已接種兩劑疫苗的成人，可接種第三劑疫苗。據報以色列正催促藥廠盡快交付疫苗。

輝瑞上周四表示，因應Delta變種肆虐，計劃向美國食品及藥物管理局（FDA） 申請第3劑使用授權。輝瑞（Pfizer）首席科學官多爾斯滕（Mikael Dolsten）指第3劑疫苗主要針對傳染性的更高的Delta變種，形容初步研究數據令人鼓舞。

按初步數據顯示，接種第3劑疫苗後產生的抗體水平，比接種2劑後高5至10倍。

惟美國疾控中心（CDC）曾稱，未有證據需要全民打加強劑，現階段應先提高接種率，但長者及長期病患人士，或許需接種額外劑量。

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責任編輯：林建忠