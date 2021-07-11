  • 30°C
香港時間 : 2021711日 (日) 21:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以色列宣布 為免疫系統弱成人打第三針

環球社會熱點 20:39 2021/07/11

分享：

以色列政府周日宣布，會為免疫力較弱成年人接種第三劑疫苗以增強防護，對於是否為全民接種加強劑，當局仍在考慮。以色列疫苗接種率高企，惟傳染力強的Delta變種仍能蔓延，單日確診數目由早前個位數增至近期數百。

英118人完成接種仍染疫亡 當局強調接種挽回3萬生命【下一頁】

英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬【下一頁】

以色列衛生部長Nitzan Horowitz指，打加強劑的措施即時生效，疫苗系統有問題、並已接種兩劑疫苗的成人，可接種第三劑疫苗。據報以色列正催促藥廠盡快交付疫苗。

輝瑞上周四表示，因應Delta變種肆虐，計劃向美國食品及藥物管理局（FDA） 申請第3劑使用授權。輝瑞（Pfizer）首席科學官多爾斯滕（Mikael Dolsten）指第3劑疫苗主要針對傳染性的更高的Delta變種，形容初步研究數據令人鼓舞。

按初步數據顯示，接種第3劑疫苗後產生的抗體水平，比接種2劑後高5至10倍。

惟美國疾控中心（CDC）曾稱，未有證據需要全民打加強劑，現階段應先提高接種率，但長者及長期病患人士，或許需接種額外劑量。

英國人爭住去「黃區」旅行 機票預訂量升4倍【下一頁】

責任編輯：林建忠

相關文章

英118人完成接種仍染疫亡 當局強調接種挽回3萬生命
今日
英118人完成接種仍染疫亡 當局強調接種挽回3萬生命
英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬
今日
英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬
【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群
今日
【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群
【變種病毒】比利時老婦同時感染兩款後亡 從未接種疫苗
今日
【變種病毒】比利時老婦同時感染兩款後亡 從未接種疫苗
【澳洲疫情】悉尼所在州份單日50確診 今年新高
2021/07/10
【澳洲疫情】悉尼所在州份單日50確診 今年新高

你可能感興趣

英118人完成接種仍染疫亡 當局強調接種挽回3萬生命
今日 20:21
英118人完成接種仍染疫亡 當局強調接種挽回3萬生命
英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬
今日 19:44
英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬
【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群
今日 18:22
【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群
疫情 新冠肺炎疫情 美國疾病管制與預防中心 輝瑞 疫苗 以色列

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間21:00）

下一篇文章

法國擬向跨國巨企開刀 超額利潤稅率達25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間20:00）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵