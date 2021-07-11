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【消費優惠】HOME+平台特福Tefal廚具低至65折　法國製易潔鍋119元起

商業 20:39 2021/07/11

分享：

網購平台HOME+即日起至7月20日，舉行法國特福（Tefal）大特賣，過百款廚具產品低至65折。（HOME+網站圖片）

疫情下不少人在家煮食，網購平台HOME+即日起至7月20日，舉行法國特福（Tefal）大特賣，過百款廚具產品低至65折，包括法國製造的易潔廚具套裝等。

【消費優惠】一田水着祭2折起買泳衣　比堅尼低至89元

【5000元消費券】5000元電子消費券登記　AlipayHK領取消費券兼推薦好友賺25元　推薦最多人有機會贏iPhone 12 Pro Max

HOME+指定專頁有精選廚具產品，包括網上獨家法國製造28厘米馬卡龍粉易潔煎鍋$159（原價$248）；法國製造Mini系列18厘米易潔煎鍋$119（原價$150）；法國製24厘米易潔礦物深煎鍋（電磁爐適用）$460（原價$658）；36厘米易潔中式鑊$419（原價$508）；Ingenio 靈巧疊疊鑊易潔廚具4件套裝$1,039（原價$1,258）；歐洲製造廚具4件裝$129（原價$218）。

除了廚具產品，其他家具包括德國製造1升玻璃內膽保溫壺$219（原價$258）；400瓦果汁榨汁機$389（原價$488）；1.75升玻璃杯攪拌機$51（原價$648）；0.7升球釜BB電飯煲$559（原價$698）。（按此購買

【電子消費券】Pricerite實惠推「分單」合併消費　最多以5個消費券帳戶結帳

責任編輯：朱悅瀅

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