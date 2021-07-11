  • 31°C
香港時間 : 2021711日 (日) 20:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法國擬向跨國巨企開刀 超額利潤稅率達25%

環球社會熱點 20:33 2021/07/11

分享：

20國集團（G20）上周六（10日）於意大利威尼斯舉行會議， 討論包括定立全球最低企業稅。作為G20成員國之一的法國在會議上指出，不論大型跨國企業的利潤來自何處，各國都應該能對跨國企業的4分1超額利潤徵稅。

G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式 【下一頁】

G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利 【下一頁】

G20成員國財長同意，將全球最低企業稅定為15%，阻止跨國企業把利潤轉移至低稅率國家，此外，G20亦會就跨國企業徵稅地點制定新方式，但關鍵細節仍有特敲定。據悉，方案將允許收入來源國對大型跨國企業超額利潤的20至30%徵稅。任何公司的盈利超過收益10%，便算有超額利潤。

法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire） 於會上表示，認為對大型跨國企業利潤的25%徵稅是最佳解決方法，能有效處理發展中國家的合理疑慮。

根據目前定義下，全球營業額超過 200 億歐元（約1,842億港元）將被視為大型跨國企業，但據指有部分國家正爭取把大型跨國企業門檻調低，至全球營業額超過 100 億歐元（約921億港元）企業。

責任編輯﹕郭麗明

相關文章

G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式
今日
G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
2021/05/21
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
【G20峰會】特朗普缺席應對疫情討論 改往打高爾夫球
2020/11/22
【G20峰會】特朗普缺席應對疫情討論 改往打高爾夫球
【疫情焦點】G20貿易部長承諾為全球經濟復甦 奠定堅實基礎
2020/05/15
【疫情焦點】G20貿易部長承諾為全球經濟復甦 奠定堅實基礎
【新冠肺炎】美國澳洲號召G20 逼中國禁野生動物濕貨街市
2020/04/23
【新冠肺炎】美國澳洲號召G20 逼中國禁野生動物濕貨街市

你可能感興趣

G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式
今日 18:22
G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
17:23 2021/05/21
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
【G20峰會】特朗普缺席應對疫情討論 改往打高爾夫球
16:49 2020/11/22
【G20峰會】特朗普缺席應對疫情討論 改往打高爾夫球
網絡熱話 經濟 稅務 營業額 法國 G20

下一篇文章

英118人完成接種仍染疫亡 當局強調接種挽回3萬生命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間20:00）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單