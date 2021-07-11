法國擬向跨國巨企開刀 超額利潤稅率達25%

20國集團（G20）上周六（10日）於意大利威尼斯舉行會議， 討論包括定立全球最低企業稅。作為G20成員國之一的法國在會議上指出，不論大型跨國企業的利潤來自何處，各國都應該能對跨國企業的4分1超額利潤徵稅。

G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式 【下一頁】

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G20成員國財長同意，將全球最低企業稅定為15%，阻止跨國企業把利潤轉移至低稅率國家，此外，G20亦會就跨國企業徵稅地點制定新方式，但關鍵細節仍有特敲定。據悉，方案將允許收入來源國對大型跨國企業超額利潤的20至30%徵稅。任何公司的盈利超過收益10%，便算有超額利潤。

法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire） 於會上表示，認為對大型跨國企業利潤的25%徵稅是最佳解決方法，能有效處理發展中國家的合理疑慮。

根據目前定義下，全球營業額超過 200 億歐元（約1,842億港元）將被視為大型跨國企業，但據指有部分國家正爭取把大型跨國企業門檻調低，至全球營業額超過 100 億歐元（約921億港元）企業。

責任編輯﹕郭麗明