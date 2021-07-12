【MIRROR商機】逾80年品牌黑白看中MIRROR吸金力　菲仕蘭邀請Ian拍網上短片　宣傳黑白濃滑經典奶茶（多圖）

▲ 菲仕蘭（香港）有限公司（「菲仕蘭香港」）旗下品牌黑白，邀請Mirror成員陳卓賢（Ian），拍攝網上短片。

MIRROR近來愈來愈紅，粉絲的消費能力甚大。目前不少品牌邀請MIRROR宣傳。菲仕蘭（香港）有限公司（「菲仕蘭香港」）旗下品牌黑白，亦邀請Mirror成員陳卓賢（Ian），拍攝網上短片。

黑白近年推動品牌年輕化，黑白濃滑經典奶茶在去年推出。今次拍攝的短片中，Ian化身「無限拍住上事務所」的專員，帶著產品為不同年齡層的香港人解決困難。

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Ian早前已推出首支個人派台歌。他表示，自從出演過電視劇《男排女將》及《無限斜棟有限公司》後，一直渴望再有演戲機會。而今次拍攝黑白品牌網上短片，因為現場有黑白濃滑經典奶茶無限量供應，亦令他更加高興。即使拍攝很累，都可以時刻保持拼勁。

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事實上，近來大熱的本地組合不只MIRROR，隸屬同一公司的另一隊男子組合ERROR，近來亦接拍不少廣告。當中包括與古天樂合作拍攝的Deliveroo廣告。而他們今日更發布新歌《我們不Chok》。

責任編輯：馬意文