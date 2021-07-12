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【英國王室】愛德華或無緣成公爵 因查理斯反對？

環球社會熱點 08:05 2021/07/12

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有傳查理斯不打算讓愛德華繼承受菲臘的愛丁堡公爵頭銜。

英女王伊利沙伯二世的3名兒子中，只有細仔愛德華王子並無公爵頭銜。據悉，愛德華原本可以承繼父親﹑已故王夫菲臘親王的愛丁堡公爵頭銜。然而，王儲查理斯並不希望弟弟承繼，打算繼續精簡王室架構。

【英國王室】戴安娜雕像身邊小孩 點解唔係威廉哈里？ 【下一頁】

菲臘親王離世後，查理斯（Prince Charles）按照王室傳統，繼承愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）名銜。消息人士向英媒透露，查理斯希望繼續精簡王室架構，因此不打算在繼位後，把愛丁堡公爵之位傳予愛德華（Prince Edward）。

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然而，英女王與菲臘親王（Prince Philip）早在1999年，承諾新婚的愛德華夫婦，在適當的時候（in due course）會授予愛丁堡公爵之位。其時，愛德華獲封為韋塞克斯伯爵（Earl of Wessex）。有指愛德華在菲臘去世後，曾考慮使用愛丁堡公爵名銜，但遭建議不要使用。

【英國王室】戴安娜雕像揭幕 威廉哈里再聚首 【下一頁】

愛德華此前受訪時亦坦承，當查理斯成為國王後，有權選擇如何處理愛丁堡公爵名銜，而自己只可以等待。據悉，菲臘亦曾私下向愛德華提出，要幼子承繼愛丁堡公爵。菲臘於1956年成立「愛丁堡公爵獎勵計劃」（Duke of Edinburgh’s Award Scheme），愛德華便是計劃受託人，亦為愛丁堡國際藝術節贊助人。

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