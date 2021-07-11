【消費優惠】一田水着祭2折起買泳衣　比堅尼低至89元

▲ 一田帶來《一田夏だ!海だ!水着祭》，場內多個泳衣品牌優惠低至2折。（一田提供圖片）

炎熱的夏天已到，不少人喜愛玩各種水上活動，一田帶來《一田夏だ!海だ!水着祭》，場內多個泳衣品牌包括Arena、Speedo、TYR 等運動系列及Gloria、SENS、Nami 及Minnex等優閒系列，精選優惠低至2折。

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精選產品包括Gloria條紋比堅尼特價$89（原價$489）；TYR 螢光色比堅尼特價$99（原價$450）；Speedo賽車風泳衣$463（原價$579），買2件或以上額外9折；Sens粉紅間條防曬套裝$279（原價$598）；Sens黃色印花泳衣$199（原價$538）；Arena 拼色泳衣$479（原價$599），買2件或以上額外9折；日本製造的Nami 墨綠色荷葉邊泳衣售$1698，現特價1件8折、2件7折。

男士方面，Arena泳褲特價$167.3（原價$239），凡購買Arena產品淨值滿$800，即額外減$100。童趣系列帶來Disney童裝UV50+ 防曬泳衣套裝1套$99（原價$398）。部份指定貨品YATA-Fans會員更享額外折扣優惠。

《一田夏だ!海だ!水着祭》

日期及地點：

一田百貨沙田店1樓展銷場（近超市） 即日至2021年7月12日

一田百貨大埔店1樓長廊 即日至2021年7月26日

一田百貨荃灣店4樓展銷場 即日至2021年7月20日

特別展場：北角匯G03號舖 即日至2021年7月12日

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責任編輯：朱悅瀅