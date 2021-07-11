【Bitcoin】虛擬貨幣走向主流支付？　101卡罕見巨鑽以近億元虛幣售出

▲ 知名拍賣行蘇富比上周以9,510萬元虛擬貨幣，售出一顆101卡的罕見巨鑽。（蘇富比圖片）

比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣價格波動大，但仍然不乏投資者追捧，而且似乎逐漸走向主流。蘇富比（Sothebys）近日就以9,510萬元賣出一枚101.38卡的罕見梨形D色巨鑽。巨鑽固之然罕見，但更值得留意的是，這件拍品破天荒接受以太幣（Ether）或比特幣（Bitcoin）支付，成為歷來接受加密貨幣支付的最高價實物拍品。

名為「密匙 10138」（The Key 10138）的極罕見101.38卡梨形巨鑽，估值高達7,800萬元至1.18億元，不但色澤及純淨度各達到頂級的D色及Type IIa級別，其梨形切割更加稀有，有史以來只有2枚同類梨形鑽石拍賣。

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「密匙 10138」上周五（9日）以9,510萬元成功賣出。據彭博報道，該名買家以加密貨幣支付。

蘇富比早前在新聞稿中形容，「密匙 10138」的名字蘊含過去、現在和未來，「如今數碼密鑰則是加密貨幣的關鍵」。

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