英118人完成接種仍染疫亡 當局強調接種挽回3萬生命

新冠病毒不斷變種，惟現時廣泛接種的多款新冠病毒疫苗，在預防重症上仍發揮作用。英格蘭公共衛生署的最新數據顯示，英格蘭今年2月至6月共有118人接種兩劑疫苗後仍染疫身亡，惟當局強調，計劃成功防止逾3萬人因染疫而死亡。

英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬 【下一頁】

按英格蘭公共衛生署（PHE）公布的最新疫情統計，今年2月1日至6月21日期間，有118名已完成接種疫苗者感染新冠病毒後離世，當中116人是50歲以上民眾。

整體感染Delta變種後死亡的50歲以上人士中，近半已完成接種，而50歲以下死者中，僅得21名未接種疫苗。惟專家強調，這不能用以論證疫苗效用不佳，因年齡對死亡風險影響大。

劍橋大學風險統計學教授施皮格霍爾特（David Spiegelhalter）解釋，未打針的30歲人士，染疫後的風險可以低過已打疫苗的60歲人士。

PHE表示，英國的疫苗接種計劃，避免了3萬宗死亡個案、4.6萬宗住院個案及815萬宗確診。

PHE推算，完成接種新冠疫苗後，可令感染Delta變種而入院的風險減94%，預防死亡作用亦相近，可令死亡機會減至一般值的少於20分之1。

新冠患者激增 NHS唔夠人做手術 【英國疫情】

責任編輯﹕郭麗明