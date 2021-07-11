  • 31°C
香港時間 : 2021711日 (日) 20:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英118人完成接種仍染疫亡 當局強調接種挽回3萬生命

環球社會熱點 20:21 2021/07/11

分享：

新冠病毒不斷變種，惟現時廣泛接種的多款新冠病毒疫苗，在預防重症上仍發揮作用。英格蘭公共衛生署的最新數據顯示，英格蘭今年2月至6月共有118人接種兩劑疫苗後仍染疫身亡，惟當局強調，計劃成功防止逾3萬人因染疫而死亡。

英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬 【下一頁】

按英格蘭公共衛生署（PHE）公布的最新疫情統計，今年2月1日至6月21日期間，有118名已完成接種疫苗者感染新冠病毒後離世，當中116人是50歲以上民眾。

整體感染Delta變種後死亡的50歲以上人士中，近半已完成接種，而50歲以下死者中，僅得21名未接種疫苗。惟專家強調，這不能用以論證疫苗效用不佳，因年齡對死亡風險影響大。

劍橋大學風險統計學教授施皮格霍爾特（David Spiegelhalter）解釋，未打針的30歲人士，染疫後的風險可以低過已打疫苗的60歲人士。

PHE表示，英國的疫苗接種計劃，避免了3萬宗死亡個案、4.6萬宗住院個案及815萬宗確診。

PHE推算，完成接種新冠疫苗後，可令感染Delta變種而入院的風險減94%，預防死亡作用亦相近，可令死亡機會減至一般值的少於20分之1。

新冠患者激增 NHS唔夠人做手術 【英國疫情】

責任編輯﹕郭麗明

相關文章

英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬
今日
英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬
【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群
今日
【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群
英國人爭住去「黃區」旅行 機票預訂量升4倍
2021/07/10
英國人爭住去「黃區」旅行 機票預訂量升4倍
【歐國盃】英國人聯署 英格蘭如成功捧盃列法定假期（第二版）
2021/07/09
【歐國盃】英國人聯署 英格蘭如成功捧盃列法定假期（第二版）
【英國疫情】新冠患者激增 NHS唔夠人做手術
2021/07/08
【英國疫情】新冠患者激增 NHS唔夠人做手術

你可能感興趣

英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬
今日 19:44
英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬
【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群
今日 18:22
【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群
英國人爭住去「黃區」旅行 機票預訂量升4倍
09:05 2021/07/10
英國人爭住去「黃區」旅行 機票預訂量升4倍
傳染病 疫情 英國 英格蘭 疫苗 新冠肺炎疫情

上一篇文章

法國擬向跨國巨企開刀 超額利潤稅率達25%

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間20:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月11日 時間20:00）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單