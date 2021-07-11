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英國NHS不勝負荷 非新冠患者等候人數或逾千萬

環球社會熱點 19:04 2021/07/11

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賈偉德指英國NHS的非新冠患者等候人數可能超過1,000萬人

全球醫療系統在新冠疫情下飽受壓力，英國國民保健服務（NHS）亦瀕臨崩潰。英國新任衛生大臣賈偉德表示，NHS的非新冠患者等候人數不斷上升，最高或會多達1,300萬人。

【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群 【下一頁】

賈偉德（Sajid Javid）接受英國《星期日電訊報》訪問時透露，被告知英國NHS非新冠病人等候名單仍然增加，而且未達估計的高峰。賈偉德稱周日（11日）的數目已由350萬增加至530萬，未來可能會達到1,300萬人，對此大感震驚。

由於英國新冠確診人數近來急升，NHS的醫療資源主要用於處理疫情，不少醫護人員因與新冠患者有密切接觸而需自我隔離，導致人手短缺，眾多非緊急手術被迫取消，加劇非新冠患者接受治療的等候時間。英格蘭的NHS信託基金警告，3周內可能多達2成人手面臨自我隔離。

英國人爭住去「黃區」旅行 機票預訂量升4倍 【下一頁】

有見及此，賈偉德承認政府希望尋找合適手段，放寬醫療人手的自我隔離要求，讓與新冠確診者有密切接觸的完成疫苗接種醫護人員，可以免除自我隔離。賈偉德亦提出，增加稅收以長期及穩定資助社會福利或是「實際且顯而易見」（pratical and obvious）的解決辦法。

責任編輯：吳漢培

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