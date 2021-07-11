【環球樓市】疫情後全球各地樓市爆升

房地産顧問服務公司萊坊，發表最新研究報告指，疫情一年多期間，全球多個城市樓價出現顯著上升。

萊坊統計了全球150個城市，當中有128個於今年首季錄得按年升幅，有43個升幅達至少一成。當中土耳其愛琴海沿岸城市伊士麥，升幅最多達33.9%。較多香港人熟悉的新西蘭惠靈頓，亦有三成漲幅。順帶一提，新西蘭最近登上彭博經濟危險指標（Bloomberg Economics’ Risk Radar）第一名，為全球最難負擔樓市，一些十分殘舊的大宅（新西蘭人稱為Dungers）亦以130萬美元的價格賣出。

香港人最關注的英國樓市，當中有3個城市於同期升逾一成，格拉斯哥（14.3%）、布里斯托（11.3%）、伯明翰（10.6%）。但倫敦樓價不升反跌，根據Zoopla數據，如倫敦金融城（City of London）的樓價於2021年下跌2.1%，西敏市（City of Westminster）更見-3.8%的變幅。相信與英國脫歐，資金漸漸流出倫敦有關。

全球樓市上揚，一般相信是因疫情問題，政府天量資金救市，買入資產，看來是後疫情時期唯一出路。

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