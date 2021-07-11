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【碳中和】工信部：正研究制定支持能源電子產業發展政策　加快梳理有關產業鏈

股市 18:21 2021/07/11

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工信部：正研究制定支持能源電子產業發展政策　加快梳理有關產業鏈

全球電動車滲透率不斷提升，當中負責生產供應電動車電池的寧德時代（深：300750）、贛鋒鋰業 （01772） 等亦受到市場追捧。據內媒報道指，工信部電子信息司副司長徐文立表透露，為繼續推動光伏產業持續健康發展，將會加快梳理太陽能光伏、新型儲能電池、重大終端應用等能源電子產業鏈，研究及制定支持能源電子產業發展的相關政策。

據《上海證券報》報道指，徐文立在中國能源高端論壇上表示，在支持光伏、儲能產業等健康發展的同時，亦展開《鋰離子電池行業規範條件》、《鋰離子電池綜合標準化技術體系》等的制定和修訂工作。

徐文立稱，光伏等新能源產業快速發展，儲能產業前景廣闊，特別是電化學儲能發展迅速，鋰電產業憑藉諸多優勢，成為儲能裝機的主力軍。但同時儲能鋰電的安全問題受到各界關注，如各種原因均有可能引發電池熱失控，電池著火引致火災等。徐文立表示，需要通過標準、規範加強指引。

而寧德時代等12家儲能企業亦在論壇中發布《關於推進儲能產業安全、健康、可持續發展的行業自律公約》，以從行業實際出發，聚焦企業、電力用戶、政府部門等關注的問題。

相關文章：【超越馬雲】曾毓群身家超越馬雲　寧德時代市值逾1.2萬億、護城河能比台積電嗎？

【碳中和】煤氣與寧德時代戰略合作　同時拓展能源互聯網建設、儲能解決方案、儲能商業模式創新等

記者：梁安琪

港股 A股 中華人民共和國工業和信息化部 碳中和 電力 可持續發展 贛鋒鋰業（01772） 寧德時代（深：300750）

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