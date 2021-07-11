▲ 【電子消費券】陳茂波：錄逾480萬個登記 親解3大消費券常見問題

5,000元電子消費券計劃開始接受登記，一星期已累計錄得超過480萬個登記。財政司司長陳茂波發網誌指，近日繼續走訪不同地區，得知市民熱烈討論登記詳情及籌劃消費，而商戶亦期望可藉消費券刺激消費市道。他又綜合3個落區時街坊提出的常見問題，解答有關短訊通知、居港要求等問題。

凡在7月17日或之前完成電子登記，獲核實資格的登記人會在8月1日收到第一期消費券。至於未能在首階段進行電子登記人士，只需在8月14日或之前完成，將會和書面方式登記一樣，在9月1日收到第一期消費券。

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陳茂波在網誌表示，消費券接受登記的第一個星期，市民反應十分踴躍，至今已收到逾480萬個登記，當中約80%的登記是透過去年的現金發放計劃資料作身份認證的電子登記。

他續指，雖然在首一、兩天小部份市民在透過「智方便」進行登記的過程中出現了些少阻滯，但迅速調節後，過程已回復順暢，所有市民都毋須輪候，一般只需數分鐘便能完成電子登記。

陳茂波指，落區時留意到街坊提出幾個較常見的問題，主要關於登記結果的短訊通知、電子登記提交身分證複本，以及「在港居住」要求。

問題1：已完成登記也有參考編號，為什麼還未收到有關登記結果的短訊通知？

以電子方式完成登記後，會在約一星期收到有關登記結果的短訊通知。以書面方式登記的市民，則會在交表後約兩星期收到有關登記結果的短訊通知。

由於登記人數多，系統需要時間處理。請避免重複遞交登記，以免令登記的處理時間延長。

問題2：進行電子登記時，選擇填寫電子登記表格並上載身分證複本來作身份認證，為何不能在遞交電子登記表時一併上載身分證複本？另外，在遞交電子登記表格並取得登記參考編號後，嘗試上載身分證複本，電腦系統竟顯示沒有相關登記紀錄，原因為何？

在上載身分證複本前，市民的有關登記是未完成的。市民若嘗試提早上載身分證複本，系統會顯示沒有相關登記的紀錄。其實，對選擇以上載身分證複本作身份認證的登記人來說，只需在收到短訊後才上載身分證複本，便可迅速順利完成有關登記程序。

問題3：消費券計劃的「在港居住」要求？

登記人須在今年6月18日之前的2年期間曾經在港。換言之，如果登記人在2019年6月18日至2021年6月17日期間曾經在港，即使只是1天亦符合要求。

若登記人期間不曾在港，但符合特定原因，例如境外升學、企業派駐境外工作等，亦符合有關要求。

陳茂波補充，消費券計劃始終是一項新舉措，涉及700多萬名市民、10多萬商戶，系統既要方便亦要安全；要容許大額購物更要鼓勵小額消費，大家也需要時間理解系統的設置與要求。

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