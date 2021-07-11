【台灣疫情】調查：近5成台灣人增美容保養品網購頻率　30至39歲最多

▲ 一項調查顯示，45.1%台灣受訪者增加美容保養品的網購頻率，不過較3個月前減少使用防曬產品，卻增加使用護手霜。（資料圖片）

台灣自5月中開始第三級疫情警戒，市場調查公司Engagement Lab發佈台灣6月美容保養的消費調查報告，8成受訪者因疫情調整了日常採購方式，當中逾5成（55.3%）選擇一次大量購足所需用品，45.1%增加網購頻率，尤其是30至39歲的組別，更傾向透過網購減少實體接觸。

【網購商機】Carousell推「CarouBiz力撐你間鋪」 勝出中小企獲訂閱計劃及專屬廣告拓網購（附報名連結）

【網銷商機】香港成去年最強跨境網購市場 消費者著重價格及送貨安排

調查在2021年6月2至6日進行，透過線上收集了1030個樣本，受訪者是18至60歲的台灣民眾。結果顯示，夏天一向較多人購買防曬相關產品，不過三級警戒下，不少人居家防疫，與過去3個月相較，26.5%受訪者減少使用防曬乳或防曬噴霧，為跌幅最多。相反，28.7%受訪者增加使用護手霜，估計因手部消毒需求增加後，連帶增加護手霜的使用。

至於未來購買美容保養產品的方式，逾6成（63.2%）受訪者預計，未來會透過「線上購物商城」購買保養品，其次是於「品牌實體門市」和「品牌線上官網 」購買，分別佔43.2%和30.4%。可能受到疫情衝擊的影響，預計透過「百貨公司」購買的比例最低，僅佔約四分之一（26.6%）。

【疫市營商】屈臣氏O+O零售助品牌增曝光 吸新客、谷生意有何妙計？

責任編輯：朱悅瀅