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【新冠疫苗】英國擬縮短接種間距 圖增放寬外遊受惠人群

環球社會熱點 17:34 2021/07/11

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英國政府希望縮短疫苗接種間距，使更多民眾受惠於外遊放寬措施。

接種首劑新冠疫苗後，因應不同疫苗及狀況，民眾需等待一段時間才能接種次劑。英國政府計劃將疫苗接種的間距由8周縮短至4周，希望加快接種進度，提升民眾享受外遊放寬措施。

英國人爭住去「黃區」旅行 機票預訂量升4倍 【下一頁】

據英國《星期日泰晤士報》》（Sunday Times）報道，英國政府有意要求疫苗接種及免疫委員會（JCVI），就縮短疫苗接種間距至4周提供緊急建議。若JCVI支持縮短，英國即將迎來的學校假期中，便有更多人能夠享受外遊放寬措施。

由於英國打算放寬民眾出遊黃色旅遊名單的國家及地區後，返英時不需接受強制隔離。只要縮短接種兩劑疫苗的時間，此前已接種首劑者可提前完成接種，達成外遊放寬的要求，在即將到來的學校假期時，便有更多人可以出國旅遊。

【新冠疫苗】未成年人有無需要接種？染疫死亡率僅0.005% 【下一頁】

不過，新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維（Nadhim Zahawi）否認有關報道，重申現實世界數據顯示，8周是兩劑式疫苗接種時間最短間距，少於8周將不能確保提供足夠防禦。

扎哈維同時提出，目前多數新冠重症患者為未接種疫苗人士。雖然英國新確診數持續上升，但伴隨更多人接種疫苗，扎哈維相信英國可以在下周如期解封，廢除大多數法定防疫限制。

現時，英國87%成年人接種一劑疫苗，66%成年民眾已接種第二劑。數據顯示，年輕男性接種速度減緩。（編按：部分英國人打1劑強生疫苗已完成接種）。

責任編輯：吳漢培

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