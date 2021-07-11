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G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式

環球社會熱點 17:57 2021/07/11

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20國集團（G20）上周六（10日）於意大利威尼斯舉行會議，並在會後發表聯合公報，同意將全球最低企業稅定為15%，阻止跨國企業把利潤轉移至低稅率國家。此外，G20亦會調整高利潤跨國企業徵稅方式，部分將根據銷售貨品及服務地點，而不是取決企業總部所在地。

全球最低企業稅擬定15% 愛爾蘭年收或少20億歐元 【下一頁】

G20會後發表聯合公報，德國財政部長舒爾茨（Olaf Scholz）表示，所有G20經濟體同意將全球最低企業稅定為15%，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）則透露，少數小國仍然反對協議，包括愛爾蘭及匈牙利等低稅率國家，將會鼓勵有關國家10月前簽署協議。全球最低企業稅方案有望於10月，在羅馬舉行的20國集團領袖峰會正式通過，預料最快2023年實施。

方案除了把全球最低企業稅定為15%，阻止跨國企業把利潤轉移至低稅率國家，同時會調整包括亞馬遜及Google在內等高利潤跨國企業的徵稅方式，部分將根據銷售貨品及服務地點，而不是取決企業總部所在地。

Amazon或逃過全球企業稅 徵稅制度有漏洞 【下一頁】

除了歐盟成員國愛爾蘭、愛沙尼亞和匈牙利反對外，其他尚未簽署支持制定全球最低企業稅的國家還包括肯尼亞、尼日利亞、斯里蘭卡等。

G20成員國佔全球生產總值達80%以上、佔全球貿易及人口的75%及60%，成員國包括美國、日本、英國、法國、德國及印度等國。

責任編輯﹕郭麗明

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