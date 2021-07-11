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【科技監管】拜登簽新行政命令　打擊科技巨頭壟斷行為

股市 17:42 2021/07/11

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拜登周五簽新行政命令促進競爭。

美國總統拜登周五簽署新行政命令，以促進美國各行業的競爭，並針對科技巨企的壟斷行為，提出了指導和限制措施。新行政命令亦旨在提高工人收入，為消費者提供保護。

新的限制規則關注科技巨頭出現的現象，例如收集大量個人信息，與小企業的不公平競爭等。白宮發布的一份簡報稱：「許多大型平台的商業模式都依賴於大量敏感個人信息和相關數據的積累」。並指它們「可以瞭解小企業的產品銷售情況，然後利用這些數據推出自己的競爭產品」，還可以「將自己的山寨產品展示在比小企業產品更顯眼的位置」。

關注大型科企併購

美國的監管亦關注併購問題，白宮表示，在過去的十年裏，「大型互聯網平台已經收購了數百家公司」，包括所謂「殺手級收購」，將潛在競爭威脅排除。目前擬議中的併購將受到更嚴格的審查，尤其是涉及新興競爭對手的收購，以及涉及數據積累、通過免費產品競爭等的收購都會受到嚴格審查。

成員包括蘋果（美：AAPL）、Facebook（美：FB）、谷歌（美：GOOG）的消費者技術協會，協會首席執行長Gary Shapiro辯護稱，科技行業是一個充滿競爭力和活力的行業，「行政命令威脅着我們的全球領導力。禁止這些收購將使風險資本枯竭，損害企業家和小企業，削弱我們的經濟競爭力」。

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編輯：區嘉俊

經濟 壟斷 拜登 反壟斷 美國 白宮

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