【互聯網監管】官媒：中國互聯網企業比任何時候更應「繃緊國家安全這根弦」

▲ 《環球時報》評論表示，監管「決不是為了打擊互聯網民營企業」，而是要把規則真正樹立起來。

官媒《環球時報》周六發表題為《國家最近對互聯網行業的一系列治理行動，不應被誤讀》的評論，表示監管「決不是為了打擊互聯網民營企業」，而是要把規則真正樹立起來，構建起有助於保護競爭、促進互聯網企業整體加快發展的大環境。文章又指，面對美國不斷升級對華打壓，網企需要比任何時候更加「繃緊國家安全這根弦」。

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文章指，互聯網企業應從中看到國家加強市場監管的決心，主動告別互聯網公司可以「野蠻生長」的思維，準備共同迎來一個有序且可持續發展的時代。

文章認為，社會對互聯網民營企業有4個「基本期待」，一是在社會道德和法律框架內順勢而為，建立起更加廣泛的責任意識。二是越是走在前面，越要做制度的建設者，而不應通過製造既成現實增加國家監管的難度，導致不合理的壟斷或者競爭混亂。

三是美國不斷升級對華戰略打壓，中國國家安全形勢面臨一些前所未有的挑戰。中國互聯網高科技公司需要比以往任何時候都更加「繃緊國家安全這根弦」，不能因為有的公司股權由境外資本掌握和去境外上市等原因導致國家安全漏洞。

四是對年輕人的工作方式生活方式具有一定的引導乃至示範效應，比如「996」（每星期六天工作12小時）的出現和圍繞它的爭議在社會上造成的影響就有較強的負面性。

切不可用「大到不能倒」思維與監管博弈

文章結尾指，中國的互聯網企業為國家綜合實力上升做出了集體貢獻，然而個別網路巨頭要防止因此而驕傲，切不可用「大到不能倒」的思維與國家監管體系博弈，從而試圖用自己公司的私利影響國家的整體規則建設。

文章指，這決不是為了打擊互聯網民營企業，而是要把規則真正樹立起來，構建起有助於保護競爭、促進互聯網企業整體加快發展的大環境，並且把互聯網公司的發展與人民群眾的利益和國家安全利益更好統籌起來，希望相關互聯網公司積極配合所有出台的監管措施，協同國家創造全社會共贏的局面。

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編輯：區嘉俊