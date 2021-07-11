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【限量版】Nespresso夥Chiara Ferragni推聯乘系列　全粉紅色咖啡機及配件吸女性客

商業 16:08 2021/07/11

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Nespresso 與著名意大利數碼企業家 Chiara Ferragni 合作，推出具有Ferragni品牌的Nespresso限量版聯乘咖啡機及配件。（Nespresso提供圖片）

Nespresso 與著名意大利數碼企業家 Chiara Ferragni 合作，推出具有Ferragni品牌的Nespresso限量版聯乘咖啡機及配件，現已率先獨家登陸 Nespresso 的 ifc 專門店，並於 7 月 12 日起於其他 Nespresso 專門店限量發售。

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聯乘系列著上粉紅色，與女性氣質相聯繫，同時表達Nespresso向女性的敬意及支持。系列包括Nespresso x Chiara Ferragni Essenza Mini 咖啡機，Essenza Mini 配上Aeroccino 3 和全新 Barista Creations for Ice粉囊，以套裝價2,488 元發售。

Nespresso x Chiara Ferragni 限量版系列的 Aeroccino 3 打奶器能快速打出輕盈又綿密的冷熱奶泡，連同全新Barista Creations 「匠心之作」咖啡粉囊，以套裝價 1,101 元發售。Nespresso x Chiara Ferragni Nomad 隨行咖啡樽，以粉色外殼為主，以零售價250元發售。

Nespresso下月辦Gourmet Weeks　夥餐廳主廚推咖啡入饌料理

責任編輯：朱悅瀅

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