布蘭森搶先升空 維珍太空之旅測試將啟程（附直播連結）

▲ 布蘭森即將參與太空旅遊的飛行測試。

近年來歐美多家大公司致力發展太空旅遊，即將迎來重要里程碑。英國富豪布蘭森旗下太空旅遊維珍銀河將於美國時間周日（11日）上午，舉行首次太空飛行測試，屆時，布蘭森與3名員工會成為座上客，並會有全程直播。

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維珍銀河（Virgin Galactic）將在美國新墨西哥州的基地，發射載有布蘭森（Richard Branson）的Unity 22太空船，舉行首次太空飛行測試，測試未來太空旅客機艙體驗。

Unity 22將會舉行次軌道飛行，最高會離地球55英里（約88.5公里），由發射至降落預計需時約一小時。今次測試會全程直播，由名嘴Stephen Colbert主持。

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與布蘭森同行的亦包括維珍銀河首席宇航員教練莫斯（Beth Moses）及首席營運工程師貝內茨（Colin Bennett），政府事務副總裁Sirisha Bandla 亦會一同隨行。

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Blue Origin本月亦會舉行試飛，貝索斯（Jeff Bezos）與弟弟馬克（Mark Bezos）、聯同另一名拍賣投得太空之旅一席的神秘買家及在60年代接受太空人訓練的82歲老婦豐克，乘坐由德州發射的飛船進行歷時11分鐘的太空之旅。

現時主要共有3家公司致力發展太空旅行，分別是馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX、貝佐斯旗下的Blue Origin與布蘭森的維珍銀河。