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【變種病毒】比利時老婦同時感染兩款後亡 從未接種疫苗

環球社會熱點 16:08 2021/07/11

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變種新冠病毒擴散迅速，威脅全球多國民眾。其中比利時有一名90歲老婦因感染新冠肺炎離世，事後研究發現老婦竟同時感染Alpha變種（英國首先發現） 及Beta變種（南非首先發現） 的新冠病毒株，而且從未接種新冠疫苗。有專家憂慮，變種病毒的情況可能被低估。

福西：現有新冠疫苗可抗Delta變種 建議打足2劑 【下一頁】

比利時阿爾斯特市（Aals）一名90歲老婦於3月因摔倒而被送入醫院，並在新冠病毒檢測中證實確診。老婦住院初期氧氣水平穩定，但其後病情迅速惡化，5日後離世。研究人員發現，她未接種新冠疫苗，體內更被驗出同時帶有Alpha變種（英國首先發現） 及Beta變種（南非首先發現） 的新冠病毒株。

研究負責人及OLV 醫院分子生物學家 Anne Vankeerberghen 表示，兩種變種新冠病毒株其時正肆虐比利時，認為老婦很可能同時感染來自兩個人的變種病毒，但無法得知其感染時間，同時未有證明顯示，合併感染會否導致患者病情惡化。

Epsilon變種於加州肆虐 可降低疫苗7成效力 【下一頁】

Vankeerberghen續指，目前醫學界未有公開發表其他類似的合併感染病例，但認為合併感染變種新冠病毒的情況被低估，並認為檢測變種新冠病毒株的方式有限，呼籲使用快速 PCR 檢測確認變體新冠病毒株。

今次研究尚未提交至任何醫學學術期刊發表，僅在今年的歐洲臨床微生物學及傳染病研討會（European Congress on Clinical Microbiology & Infectious Diseases）上公布及商討。

責任編輯﹕郭麗明

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