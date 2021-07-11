【劏房租管】立法會或動議再下調劏房加租上限 陳帆指目前條例已夠辣

政府日前公布劏房租務管制修例工作，將以修例形式引入針對劏房租金的規管，包括保障租客可獲4年的優先續租權，又設租金加幅上限至15%，但民建聯及工聯會早前指加幅上限太高，提出下調至10%。

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運輸及房屋局局長陳帆（11日）出席電視節目時表示，現時的租管建議只可每兩年加租1次及上限為15%，認為已足夠發揮保障租戶的作用，而且目前租管條例已寫得「好辣」，以後政府亦會將租金資訊於網上發放，但對社會意見會持開放態度，並繼續聆聽社會意見。

陳帆表示，政府目的是為劏房居民提供保障，在過去20多年來，劏房加租幅度曾高達三成三，故現時的租管建議應可發揮保障租戶的作用，亦會繼續聽取不同界別就劏房租管的意見，但他重申措施要平衡保障住客及保障私有產權，避免令劏房業主退出市場，導致最弱勢的劏房戶流離失所。

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