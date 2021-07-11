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【5000消費劵】消費券接受登記近一周 陳茂波指已有逾480萬人登記

理財智慧 19:23 2021/07/11

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財政司司長陳茂波在網誌透露，消費劵計劃至今已收到逾480萬個登記，當中超過390萬（約八成）的登記是透過去年的現金發放計劃資料作身份認證的電子登記，又指雖然在首一兩天小部份市民在透過「智方便」進行登記的過程中出現了些少阻滯，但經過迅速調節後，過程已回復順暢，所有市民都毋須輪候，一般只需數分鐘便能完成電子登記。

【劏房租管】立法會或動議再下調劏房加租上限 陳帆指目前條例已夠辣

他表示，過去數天走訪地區與街坊聊天和幫手登記，過程非常流暢，但市民仍對計劃提出常見問題，包括未能即時收到短訊通知登記結果。他指，以電子方式完成登記後，會在約一星期收到有關登記結果的短訊通知。以書面方式登記的市民，則會在交表後約兩星期收到有關登記結果的短訊通知。

他指，消費券計劃是一項新舉措，涉及七百多萬名市民、十多萬商戶，系統既要方便亦要安全，要容許大額購物更要鼓勵小額消費，市民需要時間理解系統的設置與要求，他感謝很多地區義工協助街坊進行登記。

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撰文 : 林展鋒

消費資訊 消費種類 陳茂波 義工 財政司

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