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【太空旅行】狂人企業家布蘭森親自上太空 網民嘲馬斯克沒膽量

股樓投資 19:23 2021/07/11

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被譽為狂人企業家的英國維珍集團董事長布蘭森（Richard Branson）今日將搭乘其太空旅行公司維珍銀河（Virgin Galactic）研發的飛行器「團結號」飛向宇宙邊緣。參與是次太空旅遊的除70歲的布蘭森，亦包括另外5人。按照計劃，「團結號」飛船會在新墨西哥州的太空港，先由飛機送到5萬尺高空，飛機之後會釋放「團結號」，屆時「團結號」會點燃火箭引擎，升上太空邊緣，乘客可以體驗幾分鐘的無重狀態，飛船之後會以滑翔方式返回地球。

【通脹預期】債息急跌通脹降溫? 華爾街三巨頭共押注通脹重臨

假如成功升空，布蘭森將會比亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）參與旗下藍色起源首次載人升空計劃早９天。善於創造話題的布蘭森早年建立維珍集團，業務遍佈航空、郵輪、酒店與健身房。近年，布蘭森的業務集中在維珍銀河以及衛星發射公司維珍軌道（Virgin Orbit）。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的火箭公司SpaceX也執行多次載人升空任務，唯馬斯克並未「親自上陣」，美國網民紛紛嘲笑馬斯克沒膽量，不過馬斯克就很大方地於Twitter指，希望布蘭森一切順利。SpaceX預計今年將會預售太空旅遊的票。

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