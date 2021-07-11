  • 31°C
香港時間 : 2021711日 (日) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管風波】市場監管總局出手 禁騰訊旗下虎牙鬥魚合併

股樓投資 13:16 2021/07/11

分享：

國家市場監督管理總局周六（10日）宣布禁止騰訊申報的虎牙公司與鬥魚國際控股有限公司合併案，當局指騰訊在上游網絡遊戲營運服務市場的份額超過四成，而虎牙和鬥魚在下游遊戲直播市場份額，亦分別超過四成和三成，市佔率分別排第一和第二。

瑞安房地產交還兩地皮予佛山市政府 獲現金補償逾26億人幣

騰訊已具有對虎牙的單獨控制權，以及對鬥魚的共同控制權，如果虎牙與鬥魚合併，將進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，同時令騰訊有能力和動機，在上下游市場實施閉環管理和雙向縱向封鎖，具有或可能具有排除和限制競爭效果，不利市場公平競爭、可能減損消費者利益，不利於網絡遊戲和遊戲直播市場規範健康持續發展。

騰訊回應指已收到當局通知，他們指將認真遵守決定，積極配合監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

港股 合併 遊戲 服務 騰訊

下一篇文章

【歐國盃決賽】英格蘭55年首進國際賽決賽 英女王撰信贈祝福
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣