【監管風波】市場監管總局出手 禁騰訊旗下虎牙鬥魚合併

國家市場監督管理總局周六（10日）宣布禁止騰訊申報的虎牙公司與鬥魚國際控股有限公司合併案，當局指騰訊在上游網絡遊戲營運服務市場的份額超過四成，而虎牙和鬥魚在下游遊戲直播市場份額，亦分別超過四成和三成，市佔率分別排第一和第二。

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騰訊已具有對虎牙的單獨控制權，以及對鬥魚的共同控制權，如果虎牙與鬥魚合併，將進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，同時令騰訊有能力和動機，在上下游市場實施閉環管理和雙向縱向封鎖，具有或可能具有排除和限制競爭效果，不利市場公平競爭、可能減損消費者利益，不利於網絡遊戲和遊戲直播市場規範健康持續發展。

騰訊回應指已收到當局通知，他們指將認真遵守決定，積極配合監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任。

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