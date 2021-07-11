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【歐國盃決賽】英格蘭55年首進國際賽決賽 英女王撰信贈祝福

環球政經 13:15 2021/07/11

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歐洲國家盃決賽將於周一（12日）凌晨3時上演英格蘭對意大利的戲碼。今屆歐國盃是「三獅軍團」自1966年打進世界盃決賽以來，英格蘭再次擠身大型國際賽決賽。在「三獅軍團」出征前夕，英女王伊利沙伯二世去信英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate），向英格蘭足球隊送上祝福。

【公關大娜移@iM網欄】英皇室冷處理 無懼家醜外傳

英女王在信中指，她在55年前有幸向當時奪得世界盃的英格蘭隊長卜比摩亞（Bobby Moore）​頒發獎盃，明白贏得一項重要國際足球錦標，對球員、管理及支援人員有何意義。英女王又祝賀英格蘭能夠打入決賽，希望歷史不只除了記著球隊的成功外，亦會記著有其精神、承諾及自豪。

另外，英國首相約翰遜亦祝賀英格蘭打入歐國盃決賽。

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撰文 : 林展鋒

歷史科 英女皇 歐洲國家盃 世界盃 英格蘭 約翰遜 足球 歐洲 意大利 英國

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