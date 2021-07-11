【歐國盃決賽】英格蘭55年首進國際賽決賽 英女王撰信贈祝福

歐洲國家盃決賽將於周一（12日）凌晨3時上演英格蘭對意大利的戲碼。今屆歐國盃是「三獅軍團」自1966年打進世界盃決賽以來，英格蘭再次擠身大型國際賽決賽。在「三獅軍團」出征前夕，英女王伊利沙伯二世去信英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate），向英格蘭足球隊送上祝福。

【公關大娜移@iM網欄】英皇室冷處理 無懼家醜外傳

英女王在信中指，她在55年前有幸向當時奪得世界盃的英格蘭隊長卜比摩亞（Bobby Moore）​頒發獎盃，明白贏得一項重要國際足球錦標，對球員、管理及支援人員有何意義。英女王又祝賀英格蘭能夠打入決賽，希望歷史不只除了記著球隊的成功外，亦會記著有其精神、承諾及自豪。

另外，英國首相約翰遜亦祝賀英格蘭打入歐國盃決賽。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機