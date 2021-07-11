【最低稅率】國際稅收框架達歷史性協議 G20將確立企業最低稅率15%

G20財長及央行行長第三次會議於周六（10日）在意大利威尼斯舉行，會議閉幕後G20財長聯合發表公報稱，已就更穩定、更公平的國際稅收框架達成歷史性協議，公報指G20將定立全球最低稅率15%，並確立改變包括Amazon及Alphabet旗下Google等公司的課稅方式，即會根據其銷售產品和服務的地點，而非總部所在地。

【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎

G20爭取各國領導人在10月份的G20領導人峰會上批准該計劃。公報指出，G20支持跨國企業利潤重新分配、設置全球最低公司稅率等措施，並呼籲更多國家未來加入磋商。

此外，G20亦指由於新冠變種病毒快速傳播力，加上各國施打疫苗速度不一，或會威脅全球經濟復甦勢頭。G20 財長指，必須確保貧窮國家公平獲得疫苗，並提高全球疫苗接種率，以防止新一波疫情出現的風險。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機