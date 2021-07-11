【就業機會】美大麻合法化 退伍軍人成大麻店保安

隨著美國愈來愈多州份實現藥用大麻或娛樂用大麻合法化，除了令相關投資板塊備受追捧外，亦意外地為美國退伍軍人帶來新的就業出路——大麻商店保安。

目前因大麻仍未獲美國聯邦政府的合法認可，大多數銀行拒絕為販賣大麻的商店提供貸款及存款服務，商店因而儲存大量現金；加上大麻容易轉移和套現，令商店容易被歹徒盯上。

雖然有部分商戶會購槍自保，但更多人會尋求專業人士幫助。科羅拉多州一間為大麻商店提供保安服務的企業Cannabis Security Experts負責人波特（Derek Porter）指出，由於商店員工不一定受過槍械訓練，將保安服務外判更有效率。

槍械使用經驗 就業更具優勢

在美國緊繃的就職市場下，為大麻商店提供保安服務創造了新的就業機會，具備槍械使用經驗的退伍軍人則更具優勢。保安公司Invicta Solutions的CEO巴倫格（Paul Ballenger）指，除了主要負責守衛學校、宗教設施和商場外，他們正全力在推動大麻合法化的地區提供服務，預計在今年內於紐約、新澤西、佛羅里達等地開設分行。而他們旗下的武裝保安，至少有一半是退伍軍人。

加州保安公司Operational Security Solutions亦表示，該公司旗下的武裝保安很多都是退伍軍人，強調每位員工均會定期進行藥物測試，包括看守藥房或其他大麻企業的保安，絕不允許他們的反應受大麻影響。

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