【商品牛市】巴西旱災 消費者恐捱貴咖啡

正所謂朝啡晚酒，現代都市人生活少不了一杯咖啡。今年底，去咖啡店歎杯Cappuccino恐怕要俾多幾蚊？隨著咖啡生產大國巴西遭遇近年最嚴重乾旱，國際咖啡生豆價格暴漲。有交易商估計指，對消費者而言，咖啡豆價格變動到了年底就會反映在零售的咖啡上。

期貨較去年同期漲七成

近期國際咖啡豆價格急升，六月初，紐約交易的高端阿拉比卡咖啡豆期貨價格逼近每磅近 1.70美元，創四年半新高，較上年同期上漲近70%。之後價格回落至每磅1.5 美元左右，但與去年同比仍顯著上漲。

雖然烘焙商和咖啡買家會與其供應商簽訂遠期合約，令他們在大約3至9個月內免受價格波動影響。而防疫亦令咖啡需求減弱，業者手頭仍有一些庫存。不過，合約到期、各地經濟重啟，咖啡豆價格恐怕會大幅提高。

英國精品咖啡豆供應商Mercanta創辦人Stephen Hurst說：「下一批貨的價格才會開始變貴，將反映在年底前的批發和零售價格上。」有分析師指，今年上半年歐洲零售咖啡價格一直穩定，烘焙商仍受遠期合約保障，但未來幾個月價格可能會開始上漲。

有迹象表示，加價已影響到消費者。在德國，零售商Tchibo宣布7月起每磅咖啡豆加價0.5至1歐元。不過，雀巢的精品咖啡部門 Nespresso表示目前將保持觀望態度，觀察咖啡生豆的高價能持續多久。

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