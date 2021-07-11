【加密貨幣】ETH系統更新後 挑戰比特幣地位

比特幣一向手執加密貨幣牛耳，佔整個市場45％市值，排第二大的ETH只佔18％。雖然ETH區塊鏈的實際用途遠勝比特幣，但由於ETH近乎無上限供應的特性，因此價值一直跑輸比特幣，因比特幣供應有限，每約4年減半，最多只有2100萬粒，現時約掘出1,800萬粒，較適合作價值儲存用途。

但情況或許將有所改變，ETH系統更新後，其交易費用機制會更新，每次交易後，部分交易費用會被銷毀（Burned），將ETH供應減少。Saxo銀行加密貨幣分析師Mads Eberhardt認為，新機制對ETH投資者有利，因為供應減少；加上ETH礦工獲得的ETH回報下降，他們沽售的誘因亦降低。有分析指，新機制將會令ETH迎來新一輪升浪。

該ETH系統升級，稱之為倫敦硬分叉（London Hard Fork），預計於7月尾至8月頭完成。現時ETH價格約2,117美元，較低位已升近25％。

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