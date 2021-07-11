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【人際關係】台調查：大學文科生較多朋友

環球政經 09:43 2021/07/11

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台灣東吳大學日前公布一項研究大學生友誼關係的調查發現，每位大學生平均有5.41名朋友，而文科大學生的朋友數量（平均5.69名）及友誼品質均比理科大學生高（平均4.60名）。

該調查訪問了887名大學生，男女各佔34%、66%。當中發現，兩性大學生在好朋友數量上相約（平均5.41名），但同性好友的數量則相差較大，女生閨蜜的平均人數為4.33，比男生平均3.55名好兄弟多出不少。至於友誼品質方面，調查以受訪者的回答換算分數，女生平均為19.75分，亦高於男生的17.76分。

四成知己源於高中

調查亦指出，大學生們認定最親密的好友，識於高中時期（41.7%）的最多，其次為初中同學（17.8%）、大學同班同學（13.3%）和小學同學（10.5%），可能由於受訪者是有八成以上為year 1和year 2的學生。

至於不同學系差異方面，文科生平均有5.69名朋友，對比理科生的4.60名高出不少，友誼品質文科生亦以19.37分拋離理科生的17.80分。

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撰文 : 龍瑞成

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