【公共藝術】加州豎立瑪莉蓮夢露巨型雕像惹議

正所謂「設計嘅嘢識條鐵咩」，不少地方的公共藝術作品都會因不同原因未被民眾接受。近日在美國加州棕櫚泉市，一尊高約8米的已故性感女星瑪莉蓮夢露巨型雕像豎立在當地博物館前，引起民眾抗議，指責該雕像「物化」女性，要求拆除。

這尊名為「永遠的瑪莉蓮」（Forever Marilyn）的8米巨型雕像，由已故雕塑家西華德·約翰遜（Seward Johnson）所製，採用最經典的瑪莉蓮夢露用手按住裙擺的飛裙「招牌」動作，人們站在裙底下可一覽「春光」的設計，令雕像從誕生至今都充滿爭議。

「走出博物館就見到內褲，荒謬！」

棕櫚泉市當地的酒店集團收購了該雕像，希望在今夏安置在棕櫚泉藝術博物館附近，董事長表示，「這座雕像很受歡迎，會帶來更多的遊客。」但當地民眾及女性團體多次抗議，認為該雕像「物化」女性，「當你一走出博物館時，就會看到某人的內褲，太荒謬了。」

夢露雕像於日前揭幕時，博物館的負責人均沒有參與儀式，據悉前四任館長都公開反對將雕像放在博物館前，同時亦有數十名示威者於現場表達不滿。

該雕像曾在2011年7月起於芝加哥街頭豎立，雖然吸引了不少遊客前來觀賞，但批評聲音亦不少，有旅遊網站稱之為「世界上最糟糕的公共藝術」，最終在展出約300天後被拆除。

不少安裝在公共空間的藝術作品都會引起爭議。近期在法國巴黎街頭出現一瓣瓣綽號「蘑菇」的椅子、名叫「mikado」的條狀木材長椅等，這項原意為美化市容的措施不被巴黎市民接受，在網上諮詢中有超過82%的巴黎人給予最低1分的評價，近日市政廳宣布將拆除相關設施。

這些爭議看似茶杯裏的風球，不值得大驚小怪，但事件令人反思，公眾地方的藝術應否有限制？如何平衡公眾利益及藝術創作？絕對值得大家深思。

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