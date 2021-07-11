【加密貨幣】去年預測破滅 ADA發明者遭起底恥笑

去年7月，加密貨幣Cardano（ADA）發明者Charles Hoskinson，在Twitter上預測，ADA將在1年內獲廣泛採用，將有數以千計分散式應用程式（DApp）在ADA的區塊鏈上運行，包括大量有趣的項目。ADA將會在2021年大幅成長，必定充滿樂趣，虛擬貨幣社團已經準備好繼續創新了。

ADA其後亦上升了900%，跑贏比特幣（BTC）的400%，以及ETH的550%回報。ADA最大的競爭對手為ETH，ETH為最大的DApp平台，Hoskinson當然想在此分一杯羹，因此經常抨擊ETH，引來不少爭議。但1年目標將至，ADA平台上仍未有任何DApp運行，有些看不過眼的網民，趁此機會恥笑Hoskinson，紛紛在他的Twitter中留言，「提醒」他一年之約尚餘數星期。例如加密貨幣煤體The Block，研究總管Larry Cermak，早在去年便指，Hoskinson的預測只為拉升ADA價值，不相信他的預測，即使有些DApp採用ADA區塊鏈，大部分都只是無意義的程式，ADA不會因此產生任何手續費。

其後，Hoskinson不甘示弱，指中ADA上已有數以千計的資產運行，大量開發正在進行中。實際上，今年3年，ADA已完成Mary硬分叉（Hard fork），使其區塊鏈能支援其他代幣，已有超過6,500樣資產。

ADA的發展雖不及ETH，但亦充滿潛力，身為投資者，BTC及ETH早已受大眾注目，如果想在虛擬貨幣尋找滄海遺珠，ADA或是好選擇。

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