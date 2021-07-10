【東京奧運】港隊獲奧組委批准 奧運村外設支援中心 14位支援人員將隨團協助運動員

東京奧運倒數13日，今年港隊獲得46張入場券是回歸以來最多。近日又傳來好消息，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛指，奧組委批准本港奧運代表團設立支援中心，屆時將有14位職員為運動員提供支援服務，當中包括體能教練、營養師、運動心理、恢復治療等。

入選最具價值全球百大品牌 並奪《讀者文摘》「信譽品牌」AIA獲兩項殊榮 【下一頁】

霍啟剛於Facebook表示，非常高興受到奧組委通知，准許港隊設立支援中心，起初一直擔心因疫情的影響而無法落實。他又指，成立支援中心的原因是每個代表團進入奧運村的總人數都有限制，而有關的限制是基於每團的運動員數目而定，支援人員數目不足，因而會影響運動員的表現。

【周末好去處】櫻桃小丸子30週年聯乘街霸角色 新都城中心舉首個官方授權珍藏展 6大打卡位及互動虛擬遊戲 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

霍啟剛又指，5年前擔任里約奧運代表團團長時，親身經歷支援人員不足的問題，故賽後一直構思下屆奧運要在奧運村外設立一個屬於港隊的支援中心，繼而幫助運動員有更好發揮。他期望設立支援中心後，出戰運動員可以成功發揮到自己最好的水平。是次支援中心將有14位人員提供支援服務，例如體能教練、營養師、運動心理、恢復治療。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂