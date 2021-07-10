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【樓市現象】睇樓1次 夫婦「零議價」 花5.5萬元承租匯璽II海景4房單位

股樓投資 21:05 2021/07/10

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樓齡較新較大的樓宇，並非人人能買，但部分人都希望能在這類型的居住因而唯有租樓。香港置業奧運站一號銀海分行高級聯席董事翁嘉慧表示，日前促成一宗匯璽II 3A座租務成交，新租客「零議價」斥5.5萬元承租4房戶，實用呎租約41.7元。

【樓市現象】外區客怕遲買更貴 睇樓1星期 即斥580萬元購德福花園1房單位 【下一頁

翁嘉慧指，單位為匯璽II 3A座高層B室，4房間隔，向南望海景，實用面積約1,320平方呎。翁嘉慧指，業主以約5.5萬元放租1星期即吸引外區客洽詢，由於業主不設議價空間，終「零議價」租出，實用呎租約41.7元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位樓齡新，位處鐵路上蓋，兼享海景，故睇樓1次即決定承租。

【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天 【下一頁

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根據資料顯示，業主於2017年12月以約3,235.8萬元購入上述單位。

 

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責任編輯：羅浩濂

經濟 香港 奧運站 匯璽II

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