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【樓市現象】外區客怕遲買更貴 睇樓1星期 即斥580萬元購德福花園1房單位

股樓投資 20:12 2021/07/10

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樓市開始復甦，有部份買家擔心較晚入市，自己鐘情的單位價格會被推高，因此趁現在的價格盡快買樓。美聯物業九龍灣淘大花園分行首席高級營業經理黃家明表示，樓市爆旺，不少買家趁旺入市，有外區客睇樓1星期，即以580萬元買入德福花園1房戶自用。

「維港1號 」今日次輪推售 美聯布少明：投資客佔4成 反映買家鍾情啟德區 【下一頁

黃家明表示，單位為德福花園Q座頂層1房單位，實用面積354方呎，內櫳企理。買家認為價錢可以負擔，更擔心遲買更貴，故睇樓1星期後，即以580萬元承接自用，折合實用呎價為16384元。

【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天 【下一頁

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根據資料顯示，原業主於2010年6月以208萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利372萬元，升值近1.8倍。

 

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責任編輯：羅浩濂

樓價 經濟 九龍灣 香港 買入 物業 德福花園 美聯物業

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