【樓市現象】外區客怕遲買更貴 睇樓1星期 即斥580萬元購德福花園1房單位

樓市開始復甦，有部份買家擔心較晚入市，自己鐘情的單位價格會被推高，因此趁現在的價格盡快買樓。美聯物業九龍灣淘大花園分行首席高級營業經理黃家明表示，樓市爆旺，不少買家趁旺入市，有外區客睇樓1星期，即以580萬元買入德福花園1房戶自用。

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黃家明表示，單位為德福花園Q座頂層1房單位，實用面積354方呎，內櫳企理。買家認為價錢可以負擔，更擔心遲買更貴，故睇樓1星期後，即以580萬元承接自用，折合實用呎價為16384元。

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根據資料顯示，原業主於2010年6月以208萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利372萬元，升值近1.8倍。

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責任編輯：羅浩濂