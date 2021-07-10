「維港1號 」今日次輪推售 美聯布少明：投資客佔4成 反映買家鍾情啟德區

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，位於啟德跑道區新盤「維港1號」今日(10日)次輪推售度銷售286伙，項目首輪銷售理想，不乏向隅客，因此估計今日銷情維持不錯，而投資客比例佔約4成，並有買家斥約3,800萬元連購2個3房戶作投資。

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布少明指，「維港1號」備受市場追捧，所以發展商是次加價加推單位應市，而市場仍錄得約2500票，反應不俗，並反映買家鍾情啟德區項目。美聯客戶中，九龍區客人佔約6成，新界區及港島客佔約4成。由於啟德區為未來發展重鎮，完善規劃，物業潛力優厚，故區內物業受到投資客歡迎，是次入票客人中，約4成為長線投資客，預料項目入伙後實用呎租可望達約55至60元水平，回報率約3厘。

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隨著樓市氣氛仍然旺熱，下半年發展商仍然將積極推盤，本月份若有大型新盤如期推出，全月一手交投可望錄得2,500伙水平，二手樓價在入市氣氛帶動下，加上筍盤持續消化，本月樓價看漲，並有機會破頂。

市場消息指，截至下午5時，A組優先大手客時段沽出31伙，B組則沽出88伙，合共119伙。

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責任編輯：羅浩濂