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【滙豐HSBC】滙豐傳通知高管做好管理層改革準備 層級由4級改為3級

股市 18:17 2021/07/10

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滙豐傳通知高級管理人員做好管理層改革的準備。

彭博社報道，滙豐控股 （00005） 的機構改革行動進入高層，承諾將改變集團的「層級文化」。報道引述滙豐人力資源主管Elaine Arden的內部備忘錄，數百名經理未來幾個月將看到自己的「領導層級」發生變化。

報道引述備忘錄稱，滙豐發現自己的管理體系比同行更複雜，在確定崗位級別方面缺乏一致性，集團計劃從9月開始，將4個最高級別合併為3個。目前，滙豐有集團董事總經理、集團總經理，以及稱為GCB1和GCB2的高管級別。在新結構中，將改為集團高管、總經理和董事總經理3個級別。

歐洲跨黨派組織促解凍許智峯等人戶口　報道：滙豐杜嘉祺因國安法拒談【下一頁】

滙豐在一封電子郵件聲明中表示，「經過全面評估，我們正在創建一個更簡單的領導管理體系，確保範圍和責任明確，以幫助加快轉型和推動成長」，「合同僱員福利不會因此發生變化。」

知情人士指，雖然這些變化對薪酬待遇沒有影響，但擔憂有些人實際上被降職。滙豐目前正進行全球重組，裁員數千人，並重新專注亞洲業務。

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【滙豐HSBC】滙豐推歷史網站　展出遠至1760年代的逾萬件歷史藏品（附網站連結）

編輯：陳健婷

 

港股 傳統經濟股 人力資源 滙豐控股（00005） 薪酬待遇

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