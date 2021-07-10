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【三體】科幻作家劉慈欣加盟商湯科技 出任「科幻星球研究中心主任」

股市 17:44 2021/07/10

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科幻作家劉慈欣加盟商湯科技。

港產人工智能（AI）獨角獸商湯科技（SenseTime）在2021世界人工智能大會期間，正式聘請內地知名科幻作家劉慈欣擔任「商湯科技科幻星球研究中心主任」，並宣布與《三體》版權方三體宇宙合作，探索「AI+科幻」模式，打造線下沉浸式娛樂業態。

劉慈欣在2015年8月憑藉《三體》奪得第73屆世界科幻大會頒發的雨果獎最佳長篇小說獎，為亞洲人首次獲獎，他亦著有《流浪地球》等知名科幻小說。

商湯科技移動智能事業群副總裁王子彬表示，商湯的AI+AR（人工智能+擴增實景）技術可以將科幻作品中晦澀的知識和理論，轉化為直接體驗的視覺和互動效果，幫助更多普通人更直觀了解科幻作品，激發大眾對前沿科技的興趣。劉慈欣將參與研究科幻產業與AI的結合，探索科幻作品中科學技術設定在現實中實現的可能性，並參與商湯科技相關配套科學和產業研究的規劃和落地。

商湯科技擬8月香港申請上市　擬籌156億元【下一頁】

劉慈欣也在大會上發表演講稱，「如果說科幻文學的創作，是站在人類角度上的腦力風暴，把想象的邊界推得再遠一點；那如今科技的快速发展，正是現實世界里的裂變」，「人工智能成了想象力的一個加速器——它打破了對因果的執著、打破了經驗的成見，用技術的手段解放技術，用不確定性解放想象力。」他續指，希望三體與商湯的聯合，讓現實生活中的人們能夠短暫解脫出來，去體驗浩瀚無垠的宇宙。

早前有報道指，商湯科技已經展開在香港上市的工作，或最快8月在香港提交上市申請。商湯科技全球總部設在香港、中國總部則在上海，業務絕大部分來自中國內地，公司創辦人為香港中文大學信息工程系教授湯曉鷗。

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編輯：陳健婷

人工智能 香港中文大學

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