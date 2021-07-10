入選最具價值全球百大品牌 並奪《讀者文摘》「信譽品牌」AIA獲兩項殊榮

AIA連續第六年晉身Kantar BrandZ™最具價值全球百大品牌，更是今年唯一獲此國際排名榜的香港品牌。此外，亦連續第18年獲得《讀者文摘》「信譽品牌」，除勇奪「亞洲信譽品牌」獎項外，亦在保險及強積金組別中獲得大獎。

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友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，品牌的價值建基於優質的產品及服務質素，而信譽則是大眾對企業之認可。AIA能夠在國際排名榜中佔一席位，並連續多年贏得這些權威性的品牌殊榮，證明公司在各方面都一直維持超卓水準，給予客戶無比的信心。馮偉昌又指，將繼續緊貼客戶需要，提供最適切的產品及服務，並締造更佳的客戶體驗，實踐「健康長久好生活」。

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由全球著名數據洞察與諮詢公司Kantar發佈的BrandZ™最具價值全球品牌排行榜報告，今年是第15年舉辦。自1998年以來，Kantar BrandZ™已經在全球51個市場上調查了400多萬名消費者，涉及1.8萬個品牌，並且與全球商業領袖分享了相關洞察。將嚴謹的財務分析與廣泛的品牌資產研究相結合，量化了品牌為企業的財務表現所做出的貢獻，從而全面釐定出品牌價值和排名。《讀者文摘》「信譽品牌」得獎機構由一年一度的《讀者文摘》「信譽品牌調查」結果產生。該調查為亞洲區其中一項最具權威性的品牌調查，今年踏入23周年。調查共訪問了來自5個亞洲國家或地區的8,000名消費者。受訪者需要從各個產品及服務組別中，根據可靠及信譽、品質、價值、了解客戶需要、創新及社會責任六大準則進行評分，選出心目中最具品牌公信力的機構。

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責任編輯：羅浩濂