【周末好去處】櫻桃小丸子30週年聯乘街霸角色 新都城中心舉首個官方授權珍藏展 6大打卡位及互動虛擬遊戲

適逢《櫻桃小丸子》30週年大日子，新都城中心2期及3期（MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY）舉行《櫻桃小丸子 x Street Fighter最強聯「萌」》主題活動，小丸子首次扮演經典街霸角色，換上一身格鬥造型登場，與市民共迎夏日。

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MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY於7月9日起將設6大《Street Fighter》經典場景主題裝置，當中包括「春麗の俏皮格鬥」、「與隆帥氣大比拼」、「櫻の青春對決」、「司令來襲」、「高僧爺爺顯神威」及「瞬獄必殺の豪鬼」。活動同時設有AR虚擬遊戲「武術鍛鍊場互動體驗區」，讓市民大玩體感遊戲。再者，新都城中心2期及3期更設有全港首個櫻桃小丸子 x Street Fighter最強聯「萌」珍藏展，展出日本官方首次借出多件的珍貴收藏品，部份展品更是絕版及別具歷史珍藏價值。

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另外，場內設有「櫻桃小丸子 x Street Fighter期間限定店」，讓市民選購過百款主題精品，部份主題精品更是首次公開預售，例如A4文件夾、帆布袋及T-shirt等。除了珍藏展，還有《Street Fighter》街機試玩區，試玩區於活動期間的逢星期六至日，只要下載H．COINS手機應用程式並免費登記成為會員更可即場試玩經典Street Fighter街機一局。即場登記成為新會員，更有機會獲得櫻桃小丸子 x Street Fighter獨家限量小禮品乙份 ，數量有限，送完即止。

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MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY《櫻桃小丸子 x Street Fighter最強聯「萌」》

日期：2021年7月9日至9月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) L1天幕廣場

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責任編輯：羅浩濂