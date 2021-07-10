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【清華紫光】紫光集團遭徽商銀行申請破產重整 紫光：目前生產經營正常開展

股市 15:38 2021/07/10

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紫光集團遭債權人徽商銀行申請破產重整。

清華大學校辦企業紫光集團披露，於7月9日收到北京市第一中級人民法院通知，債權人徽商銀行以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，於7月8日向法院申請對紫光集團進行破產重整。

紫光集團創辦於1988年，旗下有紫光股份（深：000938）、紫光國微（深：002049）等上市公司。紫光集團回應內媒表示，被債權人申請重整未對集團下屬公司日常生產經營造成直接影響，目前集團下屬公司生產經營活動均正常開展。

內地監管機構傳約見恒大主席許家印　要求其儘快解決債務困境【下一頁】

紫光集團稱，法院是否受理、集團是否進入重整程序尚存在不確定性。集團將依法全面配合法院進行司法審查，積極推進債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人合法權益。

紫光集團境內外多隻債券面臨違約，包括16紫光01、16紫光02、17紫光03、18紫光04、19紫光01、19紫光02。據內媒報道，截至4月26日，紫光集團負有清償義務的已到期債券累計金額已超過70億元人民幣。

紫光集團目前仍未披露2020年年度報告及審計報告，截至2019年底，其資產接近3000億元人民幣。紫光旗下兩間上市公司亦發公告表示，如紫光集團進入重整程序，可能對其股權結構等產生影響。紫光集團持有紫光國微32.39%的股份，持有紫光股份46.45%股份。

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編輯：陳健婷

A股 大學 紫光國微（深：002049） 紫光股份（深：000938）

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