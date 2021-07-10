【中概股風暴】網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查

▲ 滴滴出行美國上市後遭網絡安全審查及被勒令下架，掀起中概股海外上市監管風暴。

滴滴出行（美：DIDI）美國上市後遭中國網絡安全審查以及被勒令下架，掀起中概股海外上市監管風暴。國家互聯網信息辦公室（網信辦）今日（10日）發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，當中明確掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

內地加強監管中概股 網信辦傳介入海外上市、多間企業煞停赴美上市【下一頁】

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網信辦通知提出，網絡安全審查工作機制成員單位認為影響國家安全的網絡產品和服務、數據處理活動以及國外上市行為，由網絡安全審查辦公室按程序報中央網絡安全和信息化委員會批准後，依照《網絡安全審查辦法》的規定進行審查。

文件指出，網絡安全審查重點評估採購活動、數據處理活動以及國外上市可能帶來的國家安全風險，其中包括產品和服務的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應渠道的可靠性以及因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險；核心數據、重要數據或大量個人信息被竊取、泄露、毀損以及非法利用或出境的風險等。

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編輯：陳健婷