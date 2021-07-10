【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天

7-ELEVEN為慶祝7月11日，推出「7.11Day」優惠回饋市民。只要在7月11日到任何一間7-Eleven購物滿100元或以上即可享有77折優惠，貨品如GODIVA黑巧克力軟心雪條系列、小島屋微熱山丘D24榴槤雪糕和土鳳梨雪糕、藍妹啤酒500毫升4罐裝、7-SELECT產品等，均可享有折扣，與此同時，用恒生enJoy卡付款，還有3倍yuu積分回贈。

【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎 【下一頁】

優惠不適用於購買7仔預購站貨品、洋酒、報紙、雜誌、香煙、奶粉、網上遊戲卡、流動電話儲值卡增值券、八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費、其他服務項目。優惠期2020年7月11日早上7時起。優惠只適用於香港店舖。優惠受有關條款及細則約束。詳情請參閱店內宣傳品。

【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range 【下一頁】

另外，當日亦有AlipayHK「勁賞掃」優惠，只要用AlipayHK App掃描7-Eleven店內宣傳品上的「勁賞掃」二維碼，即可領取5元電子禮券1張，單一淨消費滿20元即時使用，優惠只限7月11日早上7時至晚上12時，禮券先領先得，領完即止。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂