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【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天

理財智慧 12:45 2021/07/10

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7-ELEVEN為慶祝7月11日，推出「7.11Day」優惠回饋市民。只要在7月11日到任何一間7-Eleven購物滿100元或以上即可享有77折優惠，貨品如GODIVA黑巧克力軟心雪條系列、小島屋微熱山丘D24榴槤雪糕和土鳳梨雪糕、藍妹啤酒500毫升4罐裝、7-SELECT產品等，均可享有折扣，與此同時，用恒生enJoy卡付款，還有3倍yuu積分回贈。

【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎 【下一頁

優惠不適用於購買7仔預購站貨品、洋酒、報紙、雜誌、香煙、奶粉、網上遊戲卡、流動電話儲值卡增值券、八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費、其他服務項目。優惠期2020年7月11日早上7時起。優惠只適用於香港店舖。優惠受有關條款及細則約束。詳情請參閱店內宣傳品。

【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range 【下一頁

另外，當日亦有AlipayHK「勁賞掃」優惠，只要用AlipayHK App掃描7-Eleven店內宣傳品上的「勁賞掃」二維碼，即可領取5元電子禮券1張，單一淨消費滿20元即時使用，優惠只限7月11日早上7時至晚上12時，禮券先領先得，領完即止。

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責任編輯：羅浩濂

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