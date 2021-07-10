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【騰訊持股】市監總局禁止虎牙鬥魚合併 騰訊：認真遵守審查決定

新經濟追蹤 11:34 2021/07/10

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市監總局禁止騰訊旗下遊戲直播公司虎牙、鬥魚合併。

騰訊 （00700） 早前推動持股的遊戲直播公司虎牙（美：HUYA）及鬥魚（美：DOYU）合併，市場監管總局今日正式通報，依據反壟斷法規定，禁止虎牙與鬥魚合併。騰訊回應表示，將認真遵守審查決定，積極配合監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任。

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市監總局稱，今年1月4日對騰訊申報的虎牙與鬥魚合併案，依法進行經營者集中反壟斷審查。審查表明，本案相關市場為中國境內網絡遊戲運營服務市場和遊戲直播市場。騰訊在上游網絡遊戲運營服務市場份額超過40%，排名第一；虎牙和鬥魚在下游遊戲直播市場份額分別超過40%和30%，排名第一、第二，合計超過70%。

傳內地反壟斷機構阻騰訊合併虎牙鬥魚　私有化搜狗反獲放行【下一頁】

市監總局續指，目前騰訊已具有對虎牙的單獨控制權和對鬥魚的共同控制權。「如虎牙與鬥魚合併，將使騰訊單獨控制合併後實體，進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，同時使騰訊有能力和動機在上下游市場實施閉環管理和雙向縱向封鎖，具有或者可能具有排除、限制競爭效果，不利於市場公平競爭、可能減損消費者利益，也不利於網絡遊戲和遊戲直播市場規範健康持續发展。」

根據反壟斷法第二十八條和《經營者集中審查暫行規定》第三十五條規定，市場監管總局決定依法禁止此項經營者集中。

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編輯：陳健婷

美股 港股 新經濟股 騰訊控股（00700） 鬥魚（美：DOYU） 合併 反壟斷 虎牙（美：HUYA）

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