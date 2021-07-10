  • 33°C
香港時間 : 2021710日 (六) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞安房地產交還兩地皮予佛山市政府 獲現金補償逾26億人幣

股樓投資 16:39 2021/07/10

分享：

內房股瑞安房地產（00272）公布，公司之全資附屬公司佛山瑞房與佛山市禪城區土地儲備中心及佛山市禪城區祖廟街道辦事處訂立７號土地使用權儲備協議書，據此，佛山瑞房已同意向佛山市禪城區土地儲備中心交還7號土地，代價為現金補償11.11億元（人民幣．下同）；及公司之全資附屬公司佛山瑞康天地與佛山市禪城區土地儲備中心及佛山市禪城區祖廟街道辦事處訂立8號土地使用權儲備協議書，據此，佛山瑞康天地已同意向佛山市禪城區土地儲備中心交還８號土地，代價為現金補償15.42億元。

【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

瑞房認為，收回土地之收回將不會對集團之經營管理造成任何重大不利影響，而是符合本集團提高資產周轉率及提升資金效益之輕資產策略。公司預計將不會因該交易產生重大收益或虧損，並擬將來自該交易之全部所得款項淨額用作集團之一般營運資金，惟須視乎在提出擬定用途之具體詳情以供考慮時之實際情況及董事會決定。瑞房周五收報1.23港元，跌0.8%。

安踏力爭未來5年 營業收入錄18至25%年均增長   詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

瑞安房地產（00272） 港股

下一篇文章

【阿里巴巴】螞蟻集團蔣國飛：區塊鏈單一技術難以滿足產業發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%