瑞安房地產交還兩地皮予佛山市政府 獲現金補償逾26億人幣

內房股瑞安房地產（00272）公布，公司之全資附屬公司佛山瑞房與佛山市禪城區土地儲備中心及佛山市禪城區祖廟街道辦事處訂立７號土地使用權儲備協議書，據此，佛山瑞房已同意向佛山市禪城區土地儲備中心交還7號土地，代價為現金補償11.11億元（人民幣．下同）；及公司之全資附屬公司佛山瑞康天地與佛山市禪城區土地儲備中心及佛山市禪城區祖廟街道辦事處訂立8號土地使用權儲備協議書，據此，佛山瑞康天地已同意向佛山市禪城區土地儲備中心交還８號土地，代價為現金補償15.42億元。

【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

瑞房認為，收回土地之收回將不會對集團之經營管理造成任何重大不利影響，而是符合本集團提高資產周轉率及提升資金效益之輕資產策略。公司預計將不會因該交易產生重大收益或虧損，並擬將來自該交易之全部所得款項淨額用作集團之一般營運資金，惟須視乎在提出擬定用途之具體詳情以供考慮時之實際情況及董事會決定。瑞房周五收報1.23港元，跌0.8%。

安踏力爭未來5年 營業收入錄18至25%年均增長 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機