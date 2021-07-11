【柏傲莊III】大行予新世界 最新評級和目標價一覽

地產股新世界發展(00017)旗下大圍站柏傲莊III，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，新世界將向相關買家提供額外津貼及利息補償。多間大行在這罕見事件發生後，大致維持新世界的評級和目標價。

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瑞銀研究報告指，該行與公司就事件進行過討論，對方提到整體的經濟賠償或達到約６億元，而柏傲莊III的總建築成本將增加約三分之一，即大約9億元。因此，該行估計，今次事件的總財務影響將達約15億元。瑞銀指，假設新世界承擔所有成本，當柏傲莊III完工時，將應反映在集團2024年的業績中。該行認為，對於股價的影響包括15億元的財務影響；以及由於需要重新檢查和施工，兩個投資物業項目「SKYCITY航天城」及「啟德體育園」可能會延遲。

新世界最新大行評級和目標價 :

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摩通則表示，相信上述事件對新世界造成的財務影響有限，亦不會影響公司的派息能力，認為短期內事件或對股價造成影響，因部分投資者或憂慮未來的銷售反應，予「中性」評級，目標價35.9元。該行表示，公司股價下行空間有限，因相關的財務影響已大致反映在股價上，又指公司在未來6個月缺乏催化劑，將使股價近期內表現不太熱烈，而中期重估將視乎Ｋ11項目的租金收入增長，以及派息方面的增長，相信公司的長遠增長動力持續，租金收入及派息亦有望增長。

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