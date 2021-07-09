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安踏力爭未來5年 營業收入錄18至25%年均增長

股樓投資 23:12 2021/07/09

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安踏體育(02020)公布今年第二季度營運表現。期內，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）按年升35％至40％；FILA品牌產品之零售金額按年錄得增長30％至35％；其他品牌產品之零售金額則按年錄得增長70％至75％。集團上半年安踏品牌產品之零售金額按年增長35％至40％。期內，FILA品牌產品之零售金額按年增長50％至55％。其他品牌產品之零售金額按年錄得增長90％至95％。安踏周五收報185.4元，上升6.8%。

【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股   詳情請看【下一頁

此外，安踏在近日的投資者日發表未來5年戰略目標，力爭營業收入的複合年均增長率達18至25％。當中網上銷售年均增長目標為30%，到2025年時其目標收益佔比增至四成。另外，集團將投資逾40億人民幣完善研發系統，目標於2025年把有效會員數量增至1.2億人。公司同時計劃開發具備冠軍概念的高端商品，部署於內地一二線城市的主要商圈開設全新的冠軍系列門店。

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撰文 : 李尚毅

安踏體育（02020） 港股

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