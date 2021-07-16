▲ 【滴滴下架】網信辦7部門進駐滴滴出行審查網絡安全 滴滴已下架逾25款App（第三版）

滴滴出行（美：DIDI）旗下召車軟件滴滴出行App7月4日遭中國網信辦勒令下架，網信辦今日（16日）通報，按照網絡安全審查工作安排，7月16日，國家網信辦、公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局和市場監管總局等7大部門聯合進駐滴滴出行科技，開展網絡安全審查。

滴滴出行已先後將逾25款App下架，相關應用程式被網信辦批評存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

內地據報豁免赴港上市企業網絡安全審查 港交所抽升近4%，可見【下一頁】

滴滴出行指美IPO前不悉成內地審查對象、出行app下架整改 環時：不容網企掌握個人訊息勝國家【下一頁】

網信辦要求滴滴出行嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。各網站、平台不得為「滴滴出行」和「滴滴企業版」等25款已在應用商店下架的App提供訪問和下載服務。

滴滴在社交平台回應網信辦下架app的要求時表示，誠懇接受並堅決服從相關主管部門的要求，嚴格按照法律規定，參照國家有關標準，深入排查、認真整改存在的所有問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。

滴滴本次被下架的25款App涉及順風車、金融科技、公交查詢、配送等業務。

（第二版加入滴滴回應，第三被更新網信辦行動）

相關文章：

【滴滴出行】網信辦據報曾逾20次要求滴滴上市前整改地圖功能

【滴滴出行】滴滴官網已下架滴滴出行App 美國律師所傳將發起集體訴訟

編輯：陳健婷